Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Виногродский допустил, что Си Цзиньпин "заблокирует" Зеленского по аналогии с Байденом
Депутат армянского парламента посоветовал Путину не появляться в Армении
NetEase: Россия добилась неожиданного результата, взяв на себя выплату долгов СССР
Михайленко: Москва и Минск мгновенно ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии
Диетолог Дюваль предостерегла от злоупотребления леденцами: может развиться гастрит
Власти Ростовской области дали объяснение громким звукам, напугавшим местных жителей
Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек
Шурыгин заявил, что наступление ВСУ начнётся с резкой активизации всего фронта
Песков предсказал долгую гибридную войну против РФ со стороны недружественных стран

Стрелков предупредил ВС РФ об опасности прорыва фронта ударным кулаком ВСУ

1:17
Силовые структуры

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские войска перейдут в контрнаступление с использованием западной военной техники. Кроме того, наступательные манёвры ВСУ начнутся сразу по нескольким направлениям, самым опасным из которых является Южное.

Стрелков предупредил ВС РФ об опасности прорыва фронта ударным кулаком ВСУ

"Именно там противник может попытаться реализовать своё превосходство в качестве западной бронетехники", — указал Стрелков в беседе с НСН.

Разработки Европы и США обладают неплохими ночными и тепловизионными прицелами, поэтому ВСУ пытаются сформировать так называемый ударный кулак.

"Если они его грамотно применят, то он сможет пробить наш фронт в любом месте", — предупредил Стрелков.

Однако даже если украинской армии удастся реализовать свои планы, то они не смогут организовать успешное наступление на территории Донбасса из-за густой застройки, также наступление провалится на Сватовском направлении из-за пересечённой местности. Основной удар ВСУ может быть нанесён от Волновахского направления до Днепра, считает Стрелков.

"Вспомогательный удар они могут нанести путём десантирования частей и подразделений через Днепр в районе Каховки", — резюмировал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Последние материалы
Михайленко: Москва и Минск мгновенно ответят на появление ДРГ на территории Белоруссии
Диетолог Дюваль предостерегла от злоупотребления леденцами: может развиться гастрит
Власти Ростовской области дали объяснение громким звукам, напугавшим местных жителей
Зампред правительства РФ анонсировала проект о масштабном очищении Волги, Иртыша и других рек
Шурыгин заявил, что наступление ВСУ начнётся с резкой активизации всего фронта
Песков предсказал долгую гибридную войну против РФ со стороны недружественных стран
Певец SHAMAN выступит на дне города в Норильске за восемь миллионов рублей
Песков: власти России не вправе давать Китаю советы по встрече с Зеленским на Украине
NDP: Польша решила захватить Западную Украину под прикрытием благих намерений
Mash: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников