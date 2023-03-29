Стрелков предупредил ВС РФ об опасности прорыва фронта ударным кулаком ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские войска перейдут в контрнаступление с использованием западной военной техники. Кроме того, наступательные манёвры ВСУ начнутся сразу по нескольким направлениям, самым опасным из которых является Южное.

"Именно там противник может попытаться реализовать своё превосходство в качестве западной бронетехники", — указал Стрелков в беседе с НСН.

Разработки Европы и США обладают неплохими ночными и тепловизионными прицелами, поэтому ВСУ пытаются сформировать так называемый ударный кулак.

"Если они его грамотно применят, то он сможет пробить наш фронт в любом месте", — предупредил Стрелков.

Однако даже если украинской армии удастся реализовать свои планы, то они не смогут организовать успешное наступление на территории Донбасса из-за густой застройки, также наступление провалится на Сватовском направлении из-за пересечённой местности. Основной удар ВСУ может быть нанесён от Волновахского направления до Днепра, считает Стрелков.

"Вспомогательный удар они могут нанести путём десантирования частей и подразделений через Днепр в районе Каховки", — резюмировал он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.