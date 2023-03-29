Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ станет последним "заходом" Украины

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если украинские войска начнут контрнаступление, то это станет для киевского руководства "лебединой песней", заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он отметил, что подобные манёвры оставят ВСУ без дополнительных резервов.

"Это уже будет последний заход для Украины, потому что больше живой силы у этого государства уже нет", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Командир подчеркнул, что на данный момент западной техники на фронте нет. Вооружения уже прибыли на территорию Западной Украины, но на передовой пока не появлялись. Киев испытывается серьёзные проблемы с доставкой и обеспечением западной техники, указал Алаудинов.

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