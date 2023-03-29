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Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ станет последним "заходом" Украины

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Силовые структуры

Если украинские войска начнут контрнаступление, то это станет для киевского руководства "лебединой песней", заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он отметил, что подобные манёвры оставят ВСУ без дополнительных резервов.

Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ станет последним "заходом" Украины

"Это уже будет последний заход для Украины, потому что больше живой силы у этого государства уже нет", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Командир подчеркнул, что на данный момент западной техники на фронте нет. Вооружения уже прибыли на территорию Западной Украины, но на передовой пока не появлялись. Киев испытывается серьёзные проблемы с доставкой и обеспечением западной техники, указал Алаудинов.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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