Шурыгин заявил, что наступление ВСУ начнётся с резкой активизации всего фронта

2:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина планирует перейти в наступление весной. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал об этапах данной операции ВСУ.

Он пояснил, что наступательная кампания обычно проводится в два этапа, каждый из которых длится примерно десять суток. В первые три дня происходят массированное огневое поражение противника и прорыв первой линии его обороны. Далее определяется наиболее перспективное направление, на котором сосредотачиваются усилия, и начинается ввод в бой подготовленных резервов.

К исходу седьмых суток подключается большая часть сил для максимального расширения участка прорыва в ширину и глубину. После десятых суток оцениваются итоги результата первого этапа военной операции, вносятся необходимые коррективы в течение двух дней. Далее наступление возобновляется с оставшимися резервами. Закрепляются результаты созданием оборонительной линии.

"Обычно к исходу трёх недель наступления с исчерпанием материальных запасов, "стачиванием" ударных группировок и достижением поставленных задач наступает фаза стабилизации фронта и закрепления достигнутых результатов. Ударные соединения отводятся на отдых и пополнение. Части, находящиеся в боевом соприкосновении с противником, приступают к оборудованию новой линии фронта. При этом часть сил продолжает активные боевые действия, атакуя и нанося удары по противнику, не давая ему прийти в себя, контратаковать ещё не укреплённую линию фронта и маневрировать силами", — написал Шурыгин в своём Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что ключевым вопросом будущего украинского наступления станет выбор места главного удара. Для достижения тактической внезапности ВСУ постараются ввести командование ВС РФ в заблуждение.

Шурыгин прогнозирует, что наступление, скорее всего, начнётся с резкой активизации всего фронта и множества локальных украинских "наступов" по целому ряду направлений, чтобы в критический момент бросить в бой резервы. Далее противник перейдёт к важнейшему элементу прорыва — изоляции района военных действий, который должен будет стать ключевым элементом плана прорыва.

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