В зоне СВО появились новые российские управляемые ракеты "Изделие 305Э". Они обладают уникальными характеристиками и точностью. Как заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, такое оружие может залететь даже в форточку к противнику.
Применять эти ракеты будет военная авиация. Уже сейчас новое оружие получило самые лестные отзывы от пилотов.
"Немаловажно и то, что он может изменить траекторию ракеты на конечном этапе полета и перенацелить на другой объект неприятеля", — говорит Хатылев.
В Минобороны рассказали, что ракетами оснащены вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52.
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