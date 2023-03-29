Военный эксперт Хатылев назвал главный принцип российского чудо-оружия "Изделие 305Э"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне СВО появились новые российские управляемые ракеты "Изделие 305Э". Они обладают уникальными характеристиками и точностью. Как заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, такое оружие может залететь даже в форточку к противнику.

Применять эти ракеты будет военная авиация. Уже сейчас новое оружие получило самые лестные отзывы от пилотов.

"Немаловажно и то, что он может изменить траекторию ракеты на конечном этапе полета и перенацелить на другой объект неприятеля", — говорит Хатылев.

В Минобороны рассказали, что ракетами оснащены вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" и Ка-52.

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