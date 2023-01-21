В Министерстве обороны России проинформировали, что истребители российской авиации за минувшие сутки уничтожили под Владимировкой ДНР украинский Су-24.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, около посёлка Лозовая, что в Харьковской области российской авиацией сбит вертолет Ми-8 ВС Украины.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — сообщают в Минобороны.
Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксирована боевая работа вертолётов Ка-52 и Ми-28 в зоне военной спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.