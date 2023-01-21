Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8

В Министерстве обороны России проинформировали, что истребители российской авиации за минувшие сутки уничтожили под Владимировкой ДНР украинский Су-24.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, около посёлка Лозовая, что в Харьковской области российской авиацией сбит вертолет Ми-8 ВС Украины.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — сообщают в Минобороны.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксирована боевая работа вертолётов Ка-52 и Ми-28 в зоне военной спецоперации на Украине.