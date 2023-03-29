Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Армия РФ уничтожает позиции ВСУ по всей линии фронта Донбасса.
Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе российских бойцов. 132-я бригада Донецкой Народной Республики уничтожила отряд ВСУ, корректируя огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Оператор 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса обнаружил перемещение взвода украинских боевиков. На найденную цель были наведены орудия артиллерии, противник был уничтожен.
Издание опубликовало видеозапись, демонстрирующую работу российских военнослужащих.
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