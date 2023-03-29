РВ: артиллерия 132-й бригады ДНР уничтожила отряд боевиков ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Армия РФ уничтожает позиции ВСУ по всей линии фронта Донбасса.

Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе российских бойцов. 132-я бригада Донецкой Народной Республики уничтожила отряд ВСУ, корректируя огонь с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Оператор 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса обнаружил перемещение взвода украинских боевиков. На найденную цель были наведены орудия артиллерии, противник был уничтожен.

Издание опубликовало видеозапись, демонстрирующую работу российских военнослужащих.