Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. В ночь на 29 марта в Запорожской области армия РФ ракетным ударом уничтожила западные танки. Об этом проинформировал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своём официальном Telegram-канале.

Эксперт не уточняет, о каких именно боевых машинах идёт речь. Он сообщает, что в ангаре могли находиться до десяти единиц техники.

"Точной модели очевидцы сказать не могли, не разбираются. Но видели, как в ангар загоняли технику", — написал Руденко.

Военкор отметил, что очевидцы также видели прилёт российской ракеты.

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