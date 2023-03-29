МК: Матвийчук заявил, что в апреле войска ВСУ могут зайти вглубь территории России

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Возможные вылазки диверсионных групп противника в Брянской области могут служить "генеральной репетицией" для весеннего наступления ВСУ. Об этом заявил экс-офицер спецназа, разведчик и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что ВС Украины могут предпринять попытку проникновения в глубину России. Он полагает, что противник предпримет какие-либо тактические действия.

"Сейчас явно прослеживаются три направления. Первое — Херсонское. Противник попытается выйти на левый берег Днепра. Второе — Запорожское. Там ВСУ могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию. Третье — Купянское направление. Оно станет отвлекающим манёвром", — рассказал Матвийчук в беседе с "МК".

По мнению эксперта, в последнем случае враг попытается выйти на границу с РФ и углубиться на территории нашей страны.

Матвийчук также отметил, что наступление может оказаться успешным, так как ВСУ имеют достаточное количество сил и средств, включая авиацию, артиллерию и танки. Однако противник не сможет войти в Крым, потому что Россия располагает резервами.

Эксперт указал на то, что наступление начнётся внезапно, когда будет подходящая погода как на севере, так и на юге Украины. Вероятно, это произойдёт в первых числах апреля.

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