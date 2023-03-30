Вооружённые силы Украины ведут подготовку к весеннему наступлению. Военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин проинформировал о предстоящей военной операции войск киевского режима. Он сообщал, что противник может резко активизироваться по всему фронту.
В своём Telegram-канале аналитик заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Крым и Белгородскую область. По словам эксперта, оно будет иметь несколько целей.
"Если будет выбрана политическая цель, то, скорее всего, это наступление будет где-то на севере. В том числе, вполне вероятно, что и с заходом на территорию России в сторону Белгорода", — рассказал Шурыгин.
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