NYT: в США столкнулись два военных вертолёта, судьба экипажей неизвестна

Два армейских вертолёта столкнулись на территории штата Кентукки в США во время военных учений. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на представителя Вооружённых сил страны.

По информации издания, трагедия произошла вечером 29 марта. Отмечается, что судьба экипажей пока неизвестна, экстренные службы уточняют подробности ЧП.

"Два вертолёта американской армии столкнулись во время учебной миссии над Кентукки", — прокомментировали в ВС США.

Власти штата подтвердили данные об авиакатастрофе. Установлено, что боевые вертолёты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии Вооружённых сил США, которая базировалась в форте Кэмпбелл.

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