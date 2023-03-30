Французские истребители Mirage 2000 являются аналогом советского самолёта МиГ-29, поскольку их технические характеристики практически одинаковые. Поэтому разговоры о поставках на Украину являются "бестолковой" дискуссией. Об этом заявил спикер ВВС Юрий Игнат. Он подчеркнул, что ни Mirage, ни Tornado не в состоянии помочь украинской авиации.
"Ни "Миражи", ни "Торнадо" нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев", — сказал он во время телемарафона.
Киевское руководство ожидает многоцелевые истребители, которые смогут работать не только в воздушном пространстве, а также наносить удары по водным и земным целям, подчеркнул Игнат.
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