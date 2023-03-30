Спикер ВВС Украины Игнат: Киеву нужны современные истребители, а не Mirage или Tornado

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Французские истребители Mirage 2000 являются аналогом советского самолёта МиГ-29, поскольку их технические характеристики практически одинаковые. Поэтому разговоры о поставках на Украину являются "бестолковой" дискуссией. Об этом заявил спикер ВВС Юрий Игнат. Он подчеркнул, что ни Mirage, ни Tornado не в состоянии помочь украинской авиации.

"Ни "Миражи", ни "Торнадо" нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев", — сказал он во время телемарафона.

Киевское руководство ожидает многоцелевые истребители, которые смогут работать не только в воздушном пространстве, а также наносить удары по водным и земным целям, подчеркнул Игнат.

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