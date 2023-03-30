Снайперы ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей и ведут огонь

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором снайпер обустроил позицию в квартире одного из жилых домов. На кадрах видно, что здесь ещё недавно жили люди: стоят сервант с посудой и книгами, обеденный стол и фортепиано, а также диван, куда боевики ВСУ положили свои автоматы.

Одного из окон уже нет — туда попала ракета. Из другого украинский снайпер открывает огонь по цели.

Военные эксперты неоднократно говорили о том, что боевики киевского режима используют тактику "живого щита", прикрываясь мирными жителями и обустраивая свои позиции в жилых домах.