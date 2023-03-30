Украинские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором снайпер обустроил позицию в квартире одного из жилых домов. На кадрах видно, что здесь ещё недавно жили люди: стоят сервант с посудой и книгами, обеденный стол и фортепиано, а также диван, куда боевики ВСУ положили свои автоматы.
Одного из окон уже нет — туда попала ракета. Из другого украинский снайпер открывает огонь по цели.
Военные эксперты неоднократно говорили о том, что боевики киевского режима используют тактику "живого щита", прикрываясь мирными жителями и обустраивая свои позиции в жилых домах.
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