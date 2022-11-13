Российские войска взяли под контроль населённый пункт Опытное. На данный момент проводится зачистка посёлка. После отступления ВСУ в одном из подвалов частного дома военнослужащие ВС РФ нашли тело мёртвого гражданского, сообщает НТВ.
"Гражданский был заперт, умер, видимо, с голода, он был под замком в подвале. Это отношение нелюдей к людям", — отметил российский солдат.
Каждый дом в населённом пункте являлся для украинских боевиков огневой точкой, а мирные жители выступали в качестве живого щита, подчеркнули российские военные.
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