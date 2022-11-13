ВС РФ обнаружили страшную находку в Опытном после отступления ВСУ: "Под замком"

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Опытное. На данный момент проводится зачистка посёлка. После отступления ВСУ в одном из подвалов частного дома военнослужащие ВС РФ нашли тело мёртвого гражданского, сообщает НТВ.

"Гражданский был заперт, умер, видимо, с голода, он был под замком в подвале. Это отношение нелюдей к людям", — отметил российский солдат.

Каждый дом в населённом пункте являлся для украинских боевиков огневой точкой, а мирные жители выступали в качестве живого щита, подчеркнули российские военные.