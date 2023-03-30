RV: боевик ВС Украины сообщил об огромном количестве 200-х и 300-х в Авдеевке

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Авдеевском направлении бои не утихают. В ВСУ считают, что российские войска из города хотят сделать "Бахмут-2", перерезая пути снабжения группировки противника. Авдеевка уже в полукольце.

В Сети появилось видео, на котором боевик украинских формирований рассказывает всю правду о боях в регионе. Ситуация для ВСУ печальная, констатирует он.

"Куча 200-х и 300-х (Убитых и раненых. — Прим. ред.). Хорошего ничего нет", — говорит боец на кадрах, которое публикует Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Всушник добавил, что на него в ходе боёв за Авдеевку упала стена.

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