В ВСУ заявили о практически полном окружении Артёмовска, Авдеевка — в полукольце

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения в Артёмовске (Бахмуте) отошли от своей тактики лобового штурма. Теперь они охватывают город с разных сторон, и таким образом он оказался окружён на 4/5. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар"* Евгений Дикий.

Он отметил, что силы РФ пытаются сделать из Авдеевки "Бахмут-2", перерезая пути снабжения украинской группировки. Город в полукольце, констатировал Дикий.

"То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным — окружение и перерезка дорог", — приводит слова экс-командира "Страна.ua".

В том, что свои резервы российская сторона перебросит на Авдеевское направление, Дикий сомневается. Артёмовск к окружению значительно ближе.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.