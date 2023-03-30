Генерал Попов: новый поглощающий 95% излучения РЛС стелс-материал станет уникальным для России

2:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, к. т. н, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Владимир Попов назвал преимущество нового стелс-материала, который создала "Росэлектроника".

Однозначно, он будет очень эффективен в авиации, сказал Попов в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

"Для ведения боевых действий это очень необходимый компонент — покрытие поверхности летательных аппаратов. И так же для беспилотников любого размера это будет характерно, поскольку они обнаруживаются сначала по радиоэлектронному лучу", — объяснил собеседник.

Локаторы идентифицируют летающий аппарат. Благодаря новому стелс-материалу будет происходить поглощение электромагнитного импульса или его рассеивание, и он не придёт на антенну, отражающую сигнал, посланный в пространство. Это даст большие преимущества по отношению к внезапности нанесения удара или появления объекта. Его обнаружат в конце концов, но гораздо на ближнем расстоянии, когда средства ПВО будет невозможно применять, рассказал Попов.

Что касается бронетехники, то покрытие может помочь и в этом случае, вызывая такой же эффект, считает генерал:

"Как правило, на больших дальностях работают прицелы радиолокационного характера, поэтому здесь тоже будет большая вероятность применения этого покрытия для того, чтобы сохранить малозаметность на поле боя и бронетехники. А это уже говорит о том, что маскировка будет дополнена, таким образом защищая объект на поле боя от ударов противника", — сказал Попов.

Генерал отметил, что разработка "Росэлектроники" актуальна на сегодняшний день. Сейчас надо сделать так, чтобы этот материал был как можно практичнее и экономичнее в использовании, а технологии нанесения были просты.

"Если такие условия будут соблюдены, это большой шаг вперёд, это уникально будет для нас", — заключил собеседник.

"Росэлектроника" создала стелс-материал для самолётов, поглощающий 95% излучения РЛС.

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