19fortyive: российский ударный дрон С-70Б "Охотник" в США назвали "реальной угрозой"

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Соединённым Штатам следует опасаться российского ударного беспилотника С-70Б "Охотник", который даже в ограниченном количестве может стать реальной угрозой. Такой информацией поделился обозреватель Крис Осборн.

По словам автора, "Охотник" ввиду своих технических особенностей может неожиданно атаковать, до последнего оставаясь незамеченным.

"Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме", — написал Осборн в статье для портала 19fortyive.

Автор подчеркнул, что американцам следует опасаться даже небольшого количества этих российских беспилотников.

Ранее бывший офицер пехоты армии США в отставке Брент Иствуд сообщил, что благодаря БПЛА "Охотник" российские истребители Су-57 превратятся в ещё более "смертоносное" оружие.

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