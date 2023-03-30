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Генерал Гурулёв об уничтожении 180 иностранных наёмников на Украине: цифра немного смущает

1:12
Силовые структуры

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказался о целенаправленном ударе российских Вооружённых Сил по месту скопления и уничтожении около 180 иностранных наёмников на Украине. Политик отметил, что эта цифра его немного смущает, так как её стоит умножить ещё на какое-то количество.

Генерал Гурулёв об уничтожении 180 иностранных наёмников на Украине: цифра немного смущает

"Сто восемьдесят — это столько тех, кого посчитали, а сколько ещё сосчитать, кого вообще никогда не найдут уже", — заявил эксперт в эфире Соловьёв LIVE.

Генерал также добавил, что количество иностранных наёмников, воющих за Украину, его не смущает, поскольку чем их будет больше, тем лучше для России.

"Украинцев заставляют воевать в первых рядах, а наёмники приезжают зарабатывать денег. Когда будет критический момент, тогда всех наёмников сдует. Для нас не секрет, что там много натовцев, польские экипажи работают на гаубицах. Чем больше врагов мы уничтожим сегодня, тем проще будет в будущем, разговоры о мобилизации 300 тысяч резервистов в Польше приобретут для них самих ужасающий характер", — заключил Гурулёв.

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Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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