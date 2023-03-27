Советник Пушилина Гагин: наёмники НАТО очень боятся попасть в плен к российским военным

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили недавно в районе Авдеевки под Донецком группу грузинских и польских наёмников. Новость, которая распространилась в Сети подтвердил в понедельник советник врио главы ДНР Дениса Пушилина военный эксперт Ян Гагин. Он также добавил, что это большая удача.

По его словам, в последнее время очень тяжело встретить на передовой наёмников из Польши, Грузии и стран НАТО. Они стараются поменьше держаться на переднем крае, предпочитая находиться на второй линии обороны, и считают, что главную боевую работу должны делать украинцы.

"В том числе они (наёмники — прим. ред.) очень сильно опасаются попасть в плен к россиянам, так как понимают, что придётся держать ответ на справедливом суде за свои военные преступления. И в том числе за уголовные преступления, совершённые и в отношении наших граждан, и в отношении тех же украинцев, на территории которых они находятся", — заметил эксперт в интервью Telegram-каналу военного корреспондента Андрея Руденко.