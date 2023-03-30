RT: с начала марта в плен на Артёмовском направлении каждые 24 часа сдаются от 20 до 60 солдат ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ несут огромные потери в Артёмовске (Бахмуте). Сейчас они оцениваются в 500 человек в сутки. Из них около 170 военных получают тяжёлые ранения, порядка 50 считаются пропавшими без вести.

"С начала марта в плен на Артёмовском направлении каждые 24 часа сдаются от 20 до 60 украинских военных. С учётом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести общие безвозвратные потери украинских войск на этом участке в марте составили 450-480 человек в сутки", — пишет RT.

Предположительно, увеличение потери в рядах противника связано с массовой гибелью кадровых военнослужащих ВСУ в конце 2022 года. Также одной из причин является пополнение резервов неопытными мобилизованными, сообщает источник. Когда они попадают на первую и вторую линии обороны, то в течение 36-72 часов дезертируют со своих позиций.

Весенняя распутица также не на руку ВСУ. Вокруг Бахмута использовать для эвакуации и снабжения большую часть дорог просто невозможно. А все асфальтированные трассы находятся под контролем РФ.

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