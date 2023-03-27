Марочко: Киев продолжает нести серьёзные потери в боях за Артёмовск

Только за минувшую неделю боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности в боях в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике (ДНР) до 4,5 тысяч человек личного состава погибшими и ранеными. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на данные разведки.

По словам офицера, безвозвратные потери ВСУ составили около 1,5 тысяч, а санитарные порядка 3 тысяч человек.

Приблизительно 20% из числа раненых получили серьёзные увечья и не смогут в дальнейшем вернуться на фронт, добавил собеседник издания.