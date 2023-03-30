Марков о скорой атаке украинской армии: ВСУ и Пентагон закончили подготовку к контрнаступлению

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, по каким косвенным признакам можно судить о скором контрнаступлении ВСУ.

Марков предположил, что украинская армия пойдёт в атаку в середине апреля. Он обратил внимание на то, что на Украине действует строжайшая цензура на информацию о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Ранее Маргариту Симоньян насторожили массовые отпуска военнослужащих ВСУ.

"Это косвенное свидетельство того, что ВСУ и Пентагон закончили подготовку к контрнаступлению и оно с высокой вероятностью начнётся в ближайшее время", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, середина апреля лучше всего подходит для атаки ВСУ, так как к этому времени подсохнет земля, а леса ещё не успею покрыться листвой.

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