Маргарита Симоньян поделилась постом, в котором с помощью информации об отпусках бойцов ВСУ вычисляется дата предполагаемого наступления армии Украины.
Глава RT сделала репост публикации Telegram-канала "Иди и смотри", в которой объясняется, что могут значить массовые отпуска ВСУ.
Ранее Маргарита Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО.
Отмечается, что подобное уже наблюдалось осенью 2022 года.
"После массовых отпусков началось контрнаступление на Херсонском направлении", — гласит информация Telegram-канала.
Средняя продолжительность выходных военнослужащих ВСУ составляет неделю. Из этого авторы поста делают вывод: "Нетрудно догадаться, когда ожидается украинское наступление в этот раз".
Наступление ВСУ, по мнению источника, будет на Запорожском и Купянском направлениях.
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