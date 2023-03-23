Симоньян насторожили массовые отпуска бойцов ВСУ: осенью после этого началось контрнаступление

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян поделилась постом, в котором с помощью информации об отпусках бойцов ВСУ вычисляется дата предполагаемого наступления армии Украины.

Глава RT сделала репост публикации Telegram-канала "Иди и смотри", в которой объясняется, что могут значить массовые отпуска ВСУ.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала пост с призывом молиться о преодолении снарядного голода на СВО.

Отмечается, что подобное уже наблюдалось осенью 2022 года.

"После массовых отпусков началось контрнаступление на Херсонском направлении", — гласит информация Telegram-канала.

Средняя продолжительность выходных военнослужащих ВСУ составляет неделю. Из этого авторы поста делают вывод: "Нетрудно догадаться, когда ожидается украинское наступление в этот раз".

Наступление ВСУ, по мнению источника, будет на Запорожском и Купянском направлениях.