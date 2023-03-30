Блинкен призвал остающихся в России американцев "немедленно покинуть" страну после ареста журналиста WSJ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с задержанием в России американского корреспондента The Wall Street Journal Гершковича. Об этом чиновник сообщил в четверг, 30 марта. В ходе выступления Блинкен призвал всех граждан США, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну.

Блинкен отметил, что власти США уже обратились к России за консульским доступом к арестованному журналисту.

Напомним, что Лефортовский суд арестовал задержанного накануне по подозрению в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича. Сообщается, что он работает в московской редакции американской газеты The Wall Street Journal.

По версии ФСБ, Гершкович собирал данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса России, расположенном в Екатеринбурге.

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