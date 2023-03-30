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Потери ВСУ в Артёмовске выросли до 500 боевиков каждый день: подробности

Силовые структуры

С 3 марта самые крупные потери под Артёмовском зафиксированы в 53-й, 67-й и 92-й механизированных бригад, 3-м и 57-м батальонах 80-й десантно-штурмовой бригады, а также 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой и 61-й пехотной бригадах, 112-й, 113-й, 116-й, 119-й и 127-й бригадах теробороны.

Потери ВСУ в Артёмовске выросли до 500 боевиков каждый день: подробности

Об этом сообщает Telegram-канал издания RT.

По предварительной информации, суммарные потери убитыми в данных военных формированиях в сутки в пределах административных границ города Артёмовска, а также в прилегающих районах составляют 230-240 человек.

Приблизительно 150-170 боевиков ВСУ в сутки получают тяжёлые ранения и более не могут встать а строй, ещё 35-50 неонацистов пропадают без вести.
Также с начала марта в плен на этом фронте ежесуточно сдаются до 60 бандеровцев. С учётом убитых, раненых, пленных и пропавших без вести, общие потери армии Украины на данном участке в марте — 450-480 боевиков в сутки.

Резкий рост потерь ВСУ в марте напрямую связан с массовым уничтожением кадровых военных армии Незалежной в ноябре-декабре прошлого года и последующим прибытием в зону боевых действий резервистов без боевого опыта, без какой либо боевой подготовки.

Подавляющее большинство направленных сюда мобилизованных никогда не служили, они дезертируют с поля боя в течение 36-72 часов после прибытия.
Немаловажную роль в резком увеличении потерь сыграла и весенняя распутица. Из-за невозможности использовать просёлочные дороги для эвакуации и снабжения ВСУ вынуждены передвигаться на гражданском автотранспорте по асфальтированным дорогам под огневым контролем ВС РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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