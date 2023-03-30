Сотни трупов под завалами: подробности российского "удара возмездия" по центру управления НАТО

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подняты не менее 40 трупов, а также ещё десятки тел находятся под завалами в "секретном" бункере на Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко.

Он отметил, что появились подробности "удара возмездия" ВС РФ по центру управления НАТО. В "тайном" подземном бункере, который находился на глубине 120 метров, размещались офицеры и советники Альянса. Всего там было свыше трёхсот человек.

На сегодня из-под завалов смогли извлечь 40 трупов, однако большая часть погибших всё ещё под завалами разрушенного бункера.

"Большинство из них — британцы и поляки, но были американцы и представители частных компаний, поддерживающих связь и передачу данных. В ближайшие дни будет видно, в какой степени это повлияет на проведение украинских и западных операций и попытки остановить заключительную фазу российского наступления на Бахмут, — пишет журналист.

Напомним, в ответ на провокацию ВСУ в Брянской области российская армия нанесла удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по украинско-натовскому центру управления и связи. В результате "десятки офицеров НАТО" были уничтожены. Скорее всего, речь идёт о разгроме "теневого генерального штаба" НАТО в Незалежной, существование которого официальный Запад упорно отрицает.