РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры уничтоженной российскими военными в районе населённого пункта Водяное под Донецком натовской бронетехники. Фотографии опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На снимках видны сгоревшие три западных бронеавтомобиля MRAP с решётками против ПТУР, а также боевая машина пехоты. Репортёры добавили, что военные России продолжают наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Ранее появилось видео со скоплением западной военной техники на Херсонском направлении.

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