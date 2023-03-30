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РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком

0:36
Силовые структуры

В Сети появились кадры уничтоженной российскими военными в районе населённого пункта Водяное под Донецком натовской бронетехники. Фотографии опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком

На снимках видны сгоревшие три западных бронеавтомобиля MRAP с решётками против ПТУР, а также боевая машина пехоты. Репортёры добавили, что военные России продолжают наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Ранее появилось видео со скоплением западной военной техники на Херсонском направлении.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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