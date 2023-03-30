В Сети появились кадры уничтоженной российскими военными в районе населённого пункта Водяное под Донецком натовской бронетехники. Фотографии опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На снимках видны сгоревшие три западных бронеавтомобиля MRAP с решётками против ПТУР, а также боевая машина пехоты. Репортёры добавили, что военные России продолжают наступательную операцию на Авдеевском направлении.
Ранее появилось видео со скоплением западной военной техники на Херсонском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.