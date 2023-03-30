РВ: бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью дрона

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж украинских боевиков с помощью fpv-дрона. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой был посажен у блиндажа противника. Боевик ВСУ подобрал "адскую машинку" и сам занёс её внутрь укрытия, после чего оператор произвёл дистанционный подрыв.

После первого взрыва началась детонация боеприпасов на полевом складе, пишут репортёры. Подтверждающее видео они опубликовали в своём Telegram-канале.

Ранее спикер ВСУ Юрий Игнат назвал использование Россией крылатых авиабомб "новой угрозой" для Украины.