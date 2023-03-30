Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об очередном успехе армии РФ.
Российские бойцы разгромили атакующую бронегруппу ВС Украины на фронте у Кременной. В арсенале артиллеристов ВС РФ имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять цели и поражать их. Бойцы уничтожили технику украинских военнослужащих. Под огнём оказался также личный состав войск киевского режима. Выжившие боевики поспешно покинули место событий.
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