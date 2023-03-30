РВ: артиллерия ВС РФ уничтожила колонну техники ВСУ под Кременной

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об очередном успехе армии РФ.

Российские бойцы разгромили атакующую бронегруппу ВС Украины на фронте у Кременной. В арсенале артиллеристов ВС РФ имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять цели и поражать их. Бойцы уничтожили технику украинских военнослужащих. Под огнём оказался также личный состав войск киевского режима. Выжившие боевики поспешно покинули место событий.