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РВ: артиллерия ВС РФ уничтожила колонну техники ВСУ под Кременной

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об очередном успехе армии РФ.

Российские бойцы разгромили атакующую бронегруппу ВС Украины на фронте у Кременной. В арсенале артиллеристов ВС РФ имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять цели и поражать их. Бойцы уничтожили технику украинских военнослужащих. Под огнём оказался также личный состав войск киевского режима. Выжившие боевики поспешно покинули место событий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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