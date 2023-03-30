РВ: спецназовцы ВС РФ устроили "Судный день" для боевиков ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие из 24-й отдельной бригады специального назначения провели успешную операцию против Вооружённых сил Украины в зоне СВО. Об этом проинформировали корреспонденты издания "Русская весна".

Наши спецназовцы устроили "Судный день" для ВСУ

Бойцы российской армии обнаружили вражескую группировку и накрыли её огнём. В результате численность украинских солдат существенно сократилась. Военнослужащие ВС РФ устроили "Судный день" для ВСУ.

В арсенале бойцов армии РФ имелись противотанковые управляемые ракеты, миномёты и стрелковое оружие, которые позволили успешно выполнить поставленную задачу.

Военкоры опубликовали видеозапись, демонстрирующую работу спецназа.