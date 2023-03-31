Мотивация служить в ВСУ у военнообязанных украинцев падает, заявила официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
По её словам, особенно это касается граждан, которых эвакуировали в "безопасные" регионы страны.
"Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий", — заявила Гуменюк изданию "Общественное. Новости".
Как подчеркнула официальный представитель "Юга", кроме прочего, люди якобы не понимают, что мобилизация в стране и раздача повесток на фронт "вынужденная мера".
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