В ВС Украины пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мотивация служить в ВСУ у военнообязанных украинцев падает, заявила официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

По её словам, особенно это касается граждан, которых эвакуировали в "безопасные" регионы страны.

"Мотивационный ресурс у людей снизился. Кроме того, многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий", — заявила Гуменюк изданию "Общественное. Новости".

Как подчеркнула официальный представитель "Юга", кроме прочего, люди якобы не понимают, что мобилизация в стране и раздача повесток на фронт "вынужденная мера".

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