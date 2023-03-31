На 1 апреля ВС РФ готовят мощный удар по Киеву и другим городам Украины.
Удары будут наноситься ракетами и беспилотниками, сообщил украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Всё готовится к новым ударам. На день смеха Путин может такое, чтобы кровавый был смех у всех на Украине. Может, Львов пожалеет ещё, но по Киеву точно будет мощнейший удар", — отметил украинский пропагандист.
Он обратился к переполненным оптимизма киевлянам, которым сказал, что зря они надеются, что Владимир Зеленский — это власть. Соскин уверен, что президент Украины нынче здесь, а завтра "там". По Киеву и по другим городам будет нанесён удар такой, что мало не покажется, цитирует украинского эксперта "ПолитНавигатор".
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