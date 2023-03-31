Соскин: Путин устроит Киеву кровавый смех на первое апреля

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На 1 апреля ВС РФ готовят мощный удар по Киеву и другим городам Украины.

Удары будут наноситься ракетами и беспилотниками, сообщил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

"Всё готовится к новым ударам. На день смеха Путин может такое, чтобы кровавый был смех у всех на Украине. Может, Львов пожалеет ещё, но по Киеву точно будет мощнейший удар", — отметил украинский пропагандист.

Он обратился к переполненным оптимизма киевлянам, которым сказал, что зря они надеются, что Владимир Зеленский — это власть. Соскин уверен, что президент Украины нынче здесь, а завтра "там". По Киеву и по другим городам будет нанесён удар такой, что мало не покажется, цитирует украинского эксперта "ПолитНавигатор".