Константинов: ВСУ столкнутся с катастрофой при попытке прорваться к Азовскому морю

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения обрекут себя на катастрофу, если попытаются прорваться к Азовскому морю. Об этом сообщил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, армия Украины может в любой момент столкнуться с неудачей в ходе боевых действий. Он добавил, что после этого Киев сразу же начнёт искать мира с Москвой. При этом политик подчеркнул: с действующим руководством Украины не следует договариваться об урегулировании конфликта.

"Убеждён, что для них контрнаступление обернётся катастрофой, если они вообще на него решатся", — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил о скором наступлении ВСУ. Как пояснил эксперт, военно-политическое командование Украины и Пентагон завершили подготовку к контратаке.

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