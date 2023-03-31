Украинский военный эксперт: ВС России научились моментально уничтожать укрепрайоны ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новая тактика российской армии заставляет нервничать украинских военных аналитиков: мощные укрепрайоны ВСУ уничтожаются буквально одним ударом, заявил Олег Стариков.

Вместо дорогостоящих гиперзвуковых ракет "Кинжал" ВКС РФ применяют планирующие авиационные бомбы огромной мощности, пояснил украинский специалист в интервью местному YouTube-каналу Pоliteka Online.

"Они накануне на Сумскую область кидали бомбы пятьсот килограмм. Если идет эскадрилья и бросает эти бомбы, (полностью. — Прим. ред.) разрушается укрепрайон", — отметил военный эксперт.

По его словам, сейчас российские войска только пробуют применять подобные бомбы, но когда эта тактика станет регулярной, ВСУ окажутся в критическом положении.

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