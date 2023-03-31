Отчаянное положение украинского гарнизона в Артёмовске заставило командование ВСУ разработать новую тактику для снижения потерь личного состава, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Российские бойцы продолжают теснить артёмовский гарнизон, освобождая кварталы населённого пункта. Боевикам приходится переходить к "откровенно подлым приёмам", чтобы сдержать продвижение ВС РФ, пояснил специалист.

"То есть, они уже от отчаяния готовы на что угодно, чтобы сдерживать наступление, понимая, что других вариантов уже нет", — рассказал Подоляка в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.