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Подоляка: артёмовский гарнизон ВСУ от отчаяния перешёл к подлой тактике

0:52
Силовые структуры

Отчаянное положение украинского гарнизона в Артёмовске заставило командование ВСУ разработать новую тактику для снижения потерь личного состава, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Подоляка: артёмовский гарнизон ВСУ от отчаяния перешёл к подлой тактике

Российские бойцы продолжают теснить артёмовский гарнизон, освобождая кварталы населённого пункта. Боевикам приходится переходить к "откровенно подлым приёмам", чтобы сдержать продвижение ВС РФ, пояснил специалист.

"То есть, они уже от отчаяния готовы на что угодно, чтобы сдерживать наступление, понимая, что других вариантов уже нет", — рассказал Подоляка в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.

Перед отступлением украинцы минируют каждый жилой дом, оставляя поблизости наблюдателя, чтобы дождаться подхода российских военнослужащих и взорвать здание.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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