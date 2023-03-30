Снабжать украинские силы в Артёмовске (Бахмуте) позволяют протяжённые подземные ходы, идущие до Часова Яра, рассказал захваченный в плен солдат ВСУ Андрей Кривозуб.
Он пояснил, что таким образом артёмовский гарнизон получает подкрепление и боеприпасы.
"ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмута, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз БК (боекомплекта. — Прим. ред.) и личного состава", — цитирует военнопленного агентство РИА Новости.
Кривозуб добавил, что это единственный способ снабжения, так как все остальные дороги либо перерезаны российскими военными, либо находятся под огневым контролем ВС РФ.
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