Лукашенко предупредил об угрозе мировой войны с "ядерными пожарами"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об угрозе третьей мировой войны. Вместе с этим президент призвал запустить переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий.

"На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", — подчеркнул глава страны в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Также Лукашенко предостерёг Запад от усиления позиций во время паузы в боевых действиях. В этом случае Москва должна военным путём исключить эскалацию конфликта, добавил руководитель государства.

Ранее лидер Белоруссии предложил свой мирный план по Украине.

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