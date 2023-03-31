Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об угрозе третьей мировой войны. Вместе с этим президент призвал запустить переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий.
"На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", — подчеркнул глава страны в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Также Лукашенко предостерёг Запад от усиления позиций во время паузы в боевых действиях. В этом случае Москва должна военным путём исключить эскалацию конфликта, добавил руководитель государства.
Ранее лидер Белоруссии предложил свой мирный план по Украине.
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