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Лукашенко предупредил об угрозе мировой войны с "ядерными пожарами"

Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об угрозе третьей мировой войны. Вместе с этим президент призвал запустить переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий.

Лукашенко предупредил об угрозе мировой войны с "ядерными пожарами"

"На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами", — подчеркнул глава страны в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Также Лукашенко предостерёг Запад от усиления позиций во время паузы в боевых действиях. В этом случае Москва должна военным путём исключить эскалацию конфликта, добавил руководитель государства.

Ранее лидер Белоруссии предложил свой мирный план по Украине.

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"Ядерка" в Беларуси: что скрывается за решением Путина и Лукашенко?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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