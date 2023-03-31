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Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск

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Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил формат немедленного перемирия на Украине.

Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск

Он призвал остановить конфликт прямо сейчас, пока не началась эскалация. Президент Белоруссии призвал Украину и Россию прекратить бои.

"Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, если западные страны снова будут использовать мирное время для обманных действий, Москва продемонстрирует всю мощь своих Вооружённых сил. Он допустил, что при таком сценарии РФ обратится не только к обеднённому, но и к обогащённому урану.

Ранее руководитель России Владимир Путин заявил о решении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии по просьбе Минска.

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Названы реальные причины украинского конфликта
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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