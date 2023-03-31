Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил формат немедленного перемирия на Украине.

Он призвал остановить конфликт прямо сейчас, пока не началась эскалация. Президент Белоруссии призвал Украину и Россию прекратить бои.

"Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, если западные страны снова будут использовать мирное время для обманных действий, Москва продемонстрирует всю мощь своих Вооружённых сил. Он допустил, что при таком сценарии РФ обратится не только к обеднённому, но и к обогащённому урану.

Ранее руководитель России Владимир Путин заявил о решении разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии по просьбе Минска.

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