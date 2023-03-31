Казаки на первой тренировке в Алабино: "За дедов и отцов, за героев Донбасса – мы пройдем!"

29 марта на подмосковном полигоне Алабино состоялась первая совместная тренировка парадных расчетов. В ней принял участие сводный парадный расчет Всероссийского казачьего общества общей численностью 210 человек. Возглавит парадный расчет Всероссийский атаман, казачий генерал Николай Долуда.

— До убытия в Алабино казаки Кубанского и Всевеликого войска Донского провели занятия по одиночной строевой подготовке, а также прохождения в составе парадных расчетов, — сообщил заместитель атамана ВсКО по государственной службе Валерий Ефремов.

Войсковые казачьи общества, вошедшие в сводный парадный расчет ВсКО, представляют 7 субъектов Российской Федерации, на территории которых они дислоцируются:

Кубанское казачье войско — Краснодарский край, Республику Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику;

Всевеликое войско Донское - Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Республику Калмыкию.­

— Участники парада расположены в казармах, в которых Министерством обороны РФ проведен ремонт и созданы все бытовые условия, — сказал Валерий Ефремов.

По словам казаков, праздник Победы 2023 года — особенный:

— Мы должны пройти, как никогда, четко и со смыслом — за наших дедов и отцов, победивших в 45-ом, за ребят, которые в борьбе с фашистами полегли на Красном Лимане, под Артемовском, Марьинкой, Макеевкой. За тех, кто сегодня, рискуя здоровьем и жизнью, выдавливают нацистов с российских территорий! Конечно, волнуемся. Но мы — пройдем!

Казаки Дона и Кубани признаются, что привезли с собой снимки своих казачьих предков — участников Великой Отечественной войны и товарищей, которых потеряли на Донбассе.

— Вместе с нами по Красной площади пройдут и наши братья! — говорят казаки-участники парада.

В составе сводного парадного расчета Всероссийского казачьего общества - 11 участников специальной военной операции.

Отметим, в новой истории, в 2015 году, по инициативе атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Н. А. Долуды, парадный расчет Кубанского войска принял участие в военном параде на Красной площади, посвященном 70-летию Победы. В 2023 году потомки прославленных казаков в 6-ой раз пройдут в день Победы по главной площади страны.