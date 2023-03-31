Огнемётная система "Солнцепёк" нанесла удар по боевикам ВСУ, прятавшимся в лесу

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, используя тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Солнцепёк", нанесли высокоточный удар по подразделениям ВСУ, которые пытались спрятаться в лесном массиве.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, украинские националисты планировали укрыться в перекрытиях опорных пунктов на территории леса, но беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС России зафиксировал, как они передвигаются. Отмечается, что после этого бойцы РФ быстро навели "Солнцепёк" на цель.

"Личный состав ВСУ поражён высокоточным ударом", — сказано в Telegram-канале ведомства.

При этом в Минобороны не уточнили, на каком именно направлении спецоперации был открыт огонь из ТОС-1 "Солнцепёк".

Ранее стало известно, что российские военнослужащие с помощью "Солнцепёков" сокрушили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана.