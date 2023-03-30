ТАСС: расчёты систем "Солнцепёк" ВС РФ поразили три украинских опорных пункта

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, используя тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", уничтожили три опорных пункта украинских войск.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы группировки "Центр" Александра Савчука, ВС России поразили цели на Краснолиманском направлении спецоперации. По его словам, разведчики обнаружили украинские опорные пункты, после чего передали информацию об их местоположении военным РФ для последующего уничтожения.

"Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение термобарическими снарядами", — подчеркнул Савчук.

Он также добавил, что на Лиманском направлении российские бойцы ликвидировали украинские беспилотники, применив зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор".

Ранее "Солнцепёк" поразил огневые точки и позиции ВСУ в районе Авдеевки.

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