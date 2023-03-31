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Рогозин показал видео испытаний боевого робота "Маркер" с ПТРК "Корнет"

Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ушедший добровольцем на спецоперацию, показал эксклюзивное видео испытаний боевого робота "Маркер" с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет". Запись он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Рогозина, российские военные впервые установили сразу четыре ПТРК на опорно-поворотный модуль этого робототехнического комплекса и попробовали его в действии. Всё получилось, заключил бывший чиновник.

"Корнет" — противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Создан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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