Рогозин показал видео испытаний боевого робота "Маркер" с ПТРК "Корнет"

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ушедший добровольцем на спецоперацию, показал эксклюзивное видео испытаний боевого робота "Маркер" с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет". Запись он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Рогозина, российские военные впервые установили сразу четыре ПТРК на опорно-поворотный модуль этого робототехнического комплекса и попробовали его в действии. Всё получилось, заключил бывший чиновник.

"Корнет" — противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Создан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты.