Wargonzo: ВСУ завезли под Угледар десять танков "Леопард"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики активно готовятся к контрнаступлению. И на Угледарском направлении, скорее всего, ожидается его имитация в виде отвлекающего удара. Об этом рассказал командир отряда БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса с позывным "Викинг" в беседе с военным журналистом, автором проекта Wargonzo Семёном Пеговым.

По словам бойца, российские военные в любом случае всегда начеку, готовы держать здесь оборону и к самому неожиданному развитию событий. Тем более, что по данным разведки ВСУ уже завезли под Угледар десять немецких танков Leopard, добавил он.

Ранее военный журналист Александр Сладков сообщил, что украинские боевики начали сдаваться в плен "пачками".

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