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Wargonzo: ВСУ завезли под Угледар десять танков "Леопард"

0:48
Силовые структуры

Украинские боевики активно готовятся к контрнаступлению. И на Угледарском направлении, скорее всего, ожидается его имитация в виде отвлекающего удара. Об этом рассказал командир отряда БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса с позывным "Викинг" в беседе с военным журналистом, автором проекта Wargonzo Семёном Пеговым.

Wargonzo: ВСУ завезли под Угледар десять танков "Леопард"

По словам бойца, российские военные в любом случае всегда начеку, готовы держать здесь оборону и к самому неожиданному развитию событий. Тем более, что по данным разведки ВСУ уже завезли под Угледар десять немецких танков Leopard, добавил он.

Ранее военный журналист Александр Сладков сообщил, что украинские боевики начали сдаваться в плен "пачками".

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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