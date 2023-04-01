Прилепин опубликовал предупреждение об ошибке СВО: "О наступлениях большего масштаба даже не стоит думать"

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Писатель Захар Прилепин опубликовал пост, в котором обозначены сроки контрнаступления ВСУ и содержится предупреждение о возможных ошибках ВС РФ.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" разместил в своём Telegram-канале публикацию спецкора Владлена Татарского с вероятными планами украинской армии.

Ранее украинский военный назвал Бахмут адом на земле.

"Мой прогноз, что хохлы попрут в промежутке между Пасхой и 9 мая", — гласит текст сообщения.

В посте российскую армию предостерегают от неверных шагов.

"Нам нужно до наступления ВСУ закрыть вопрос с Авдеевкой и Бахмутом, потому что войска в этом районе пытаются идти вперёд и, соответственно, не готовятся к обороне", — сообщается в публикации Telegram-канала.

Подчёркивается, что ВС РФ может потерять шанс для реализации большого наступления, если задачи на бахмутовском направлении не будут решены.

"Если наша армия не сможет решить эти задачи, то о наступлениях большего масштаба даже не стоит думать", — гласит сообщение.

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