Писатель Захар Прилепин опубликовал пост, в котором обозначены сроки контрнаступления ВСУ и содержится предупреждение о возможных ошибках ВС РФ.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" разместил в своём Telegram-канале публикацию спецкора Владлена Татарского с вероятными планами украинской армии.
Ранее украинский военный назвал Бахмут адом на земле.
"Мой прогноз, что хохлы попрут в промежутке между Пасхой и 9 мая", — гласит текст сообщения.
В посте российскую армию предостерегают от неверных шагов.
"Нам нужно до наступления ВСУ закрыть вопрос с Авдеевкой и Бахмутом, потому что войска в этом районе пытаются идти вперёд и, соответственно, не готовятся к обороне", — сообщается в публикации Telegram-канала.
Подчёркивается, что ВС РФ может потерять шанс для реализации большого наступления, если задачи на бахмутовском направлении не будут решены.
"Если наша армия не сможет решить эти задачи, то о наступлениях большего масштаба даже не стоит думать", — гласит сообщение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.