Украинский военный: Артёмовск — это ад на земле

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Испанские журналисты побеседовали с 26-летним украинским военным Геннадием. Он заявил о больших потерях ВСУ в Артёмовске (Бахмуте).

"Ад на земле", — подчеркнул собеседник Pais.

По словам военного, ситуация в городе была ужасающей ещё три месяца назад. Вместе с этим Геннадий сказал, что удерживать населённый пункт бессмысленно.

Как сообщил собеседник издания, в городе до сих пор живёт мирное население. Часть граждан положительно относится к России и ждёт её солдат, ВСУ об этом знают, добавил военный.

Ранее Геннадий пожаловался, что Киев отправляет на передовую в Артёмовск неопытных бойцов.

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