В зоне СВО в апреле появятся новые танки "Чёрный орёл", которые превосходят немецкие "Леопарды"

Во второй половине апреля в зоне СВО в Донбассе появятся танки "Чёрный орёл", которые будут охотиться на немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры". Об этом пишет Telegram-канал "Танкисты ЮВО".

Эксперты отмечают, что это модификация основного танка Т-80У с установленной башней новой конструкции. Первый опытный образец был продемонстрирован в 1997 году.

Танк оснащён новым газотурбинным двигателем мощностью более 1500 лошадиных сил. Его удельная мощность превысила 30 лс/т и, как следствие этого, динамические характеристики "Чёрного орла" значительно превосходят характеристики западных танков третьего поколения, имеющих мощность ниже.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что украинское военное командование перебросило под Угледар десять танков "Леопард".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.