В Запорожской области бойцы ВС РФ применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из офицеров ВС РФ, находящийся на передовой, сообщил о применении FPV-дронов для распространения листовок над позициями украинских войск в Запорожской области. Об этом военнослужащий рассказал корреспондентам РИА Новости.

"На Запорожском направлении FPV-дроны мы применили не только как оружие для уничтожения личного состава противника, но и как средство для распространения листовок с призывом сложить оружие и сохранить свою жизнь", — сказал собеседник агентства.

На листовках написаны тексты на русском и украинском языках, а для сброса бойцы использовали специальные облегчённые механизмы, которые крепились к беспилотникам.

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