Военный журналист Александр Сладков утверждает, что увеличение использования боеприпасов позволит российской армии преодолеть любую оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о значительном увеличении производства точных боеприпасов предприятиями нашей страны для нужд ВС РФ.
"Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдём до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то будем ломать любую оборону противника", — высказался Сладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.