Военкор Сладков назвал увеличение расхода боеприпасов ВС РФ условием слома обороны ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков утверждает, что увеличение использования боеприпасов позволит российской армии преодолеть любую оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о значительном увеличении производства точных боеприпасов предприятиями нашей страны для нужд ВС РФ.

"Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдём до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то будем ломать любую оборону противника", — высказался Сладков.

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