Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.
Бойцы нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям ВС Украины в Угледаре. Беспилотный летательный аппарат зафиксировал данные действия.
Военкоры опубликовали соответствующую видеозапись. На ней демонстрируется момент использования "зажигалок" по позициям украинских националистов.
Отмечается, что морпехи, спецназ, танкисты и мотострелки с Дальнего востока продолжают штурмовать Угледар.
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