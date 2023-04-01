РВ: войска ВС РФ нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Угледаре

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ.

Бойцы нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям ВС Украины в Угледаре. Беспилотный летательный аппарат зафиксировал данные действия.

Военкоры опубликовали соответствующую видеозапись. На ней демонстрируется момент использования "зажигалок" по позициям украинских националистов.

Отмечается, что морпехи, спецназ, танкисты и мотострелки с Дальнего востока продолжают штурмовать Угледар.