Ходаковский: двое экс-полицейских Украины были ранены, но героически отбили атаку ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые задачи в ходе спецоперации на Украине выполняют военнослужащие различных подразделений, в том числе правоохранители из освобождённых регионов, рассказал комбат НМ ДНР Александр Ходаковский.

В качестве примера он привёл двух бывших сотрудников украинской дорожной полиции, которые получили тяжёлые ранения, но героически отразили атаку неприятеля.

"По докладу командира с места — отбивали атаку стойко, бились до последнего, пока противник не отошёл, и только после этого начали эвакуацию", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Сейчас, отметил комбат, бойцы находятся в госпитале, и их жизни ничего не угрожает.

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