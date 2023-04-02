Боевые задачи в ходе спецоперации на Украине выполняют военнослужащие различных подразделений, в том числе правоохранители из освобождённых регионов, рассказал комбат НМ ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он привёл двух бывших сотрудников украинской дорожной полиции, которые получили тяжёлые ранения, но героически отразили атаку неприятеля.
"По докладу командира с места — отбивали атаку стойко, бились до последнего, пока противник не отошёл, и только после этого начали эвакуацию", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Сейчас, отметил комбат, бойцы находятся в госпитале, и их жизни ничего не угрожает.
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